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    «Тоттенхэм» разгромил «Лидс», у Кейна гол и ассист

    «Лидс» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:4, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Лидсом» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Сесеньон слева прострелил низом к линии вратарской, Доэрти опередил защитника и в касание переправил мяч в сетку ворот хозяев.

    Спустя пять минут Кулушевски ушёл в центр штрафной «Лидса» и низом пробил точно в ближний угол ворот. Меслье оказался бессилен.

    Счет стал крупным на 27-й минуте. Хёйбьерг из глубины сделал заброс в штрафную «Лидса», мяч прошёл за спину защитнику, а Кейн в касание пробил в дальний угол ворот.

    А на 85-й минуте Кейн со своей половины сделал роскошный пас за головы защитникам, Сон Хын Мин подхватил мяч на входе в штрафную, оценил позицию вратаря и нанёс удар в ближний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Тоттенхэм 0:4
    Голы: 0:1 Мэтт Доэрти (10'), 0:2 Деян Кулушевски (15'), 0:3 Гарри Кейн (27'), 0:4 Heung Min Son (85') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк (Матеуш Клих, 46'), Хуниор Фирпо, Робин Кох, Рафаэл Диас, Стюарт Даллас, Адам Форшоу, Джек Харрисон (Родриго Морено, 46'), Даниэль Джеймс Тоттенхэм: Гарри Кейн, Heung Min Son (Дейн Скарлетт, 87'), Деян Кулушевски (Эмерсон, 78'), Райан Сесеньон (Стивен Бергвейн, 78'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс, Мэтт Доэрти, Бен Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Уго Льорис Предупреждения: Райан Сесеньон (48'), Матеуш Клих (52'), Стюарт Даллас (53'), Даниэль Джеймс (54'), Родриго Морено (77'), Бен Дэвис (89')

    «Тоттенхэм» идет на 7-м месте в таблице АПЛ с 42 очками после 25 игр. «Лидс» проиграл четвертый матч подряд и идет 15-м.

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