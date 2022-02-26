«Дженоа» — «Интер»: счет 0:0, обзор голов

В матче 27 туре Серии Адовольствовался лишь ничьей с. Игра завершилась нулями на табло.

«Интер» имеет 55 очков и идет на втором месте с игрой в запасе. Отставание от «Милана» 2 пункта.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Интер 0:0 Дженоа: Сальваторе Сиригу, Сильван Хефти, Никола Максимович (Andrea Cambiaso, 53'), Leo Ostigard, Johan Vasquez, Стефано Стураро, Милан Бадель, Маноло Портанова (Николо Ровелла, 83'), Филиппо Мелегони, Альберт Гудмундссон (Надим Амири, 83'), Кельвин Йебоа (Yayah Kallon, 61') Интер: Алексис Санчес, Эдин Джеко, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 73'), Марсело Брозович, Николо Барелла (Матиас Весино, 83'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Danilo D`Ambrosio (Фелипе Кайседо, 87'), Самир Ханданович Предупреждения: Иван Перишич (54'), Маноло Портанова (72'), Leo Ostigard (74')

«Дженоа» на 19 строчке таблицы. У нее 17 баллов на счету.