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    Источник: Польша при поддержке Чехии и Швеции откажется играть с Россией в стыках ЧМ-2022

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    Польша при поддержке Чехии и Швеции откажется играть с Россией в квалификации ЧМ-2022 из-за ситуации в Украине, сообщает Przegląd Sportowy.

    Сборная Польши не хочет играть с Россией
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    Сборная Польши не хочет играть с Россией

    По данным издания, польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением по этому поводу 24 февраля.

    Представители ни одной из этих организаций не могут представить матч против сборной России в сложившейся обстановке. Они не хотят играть в футбол с Россией.

    Напомним, матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. В этот же день сыграют Швеция и Чехия. Победители этих игр встретятся в финале стыков за выход на чемпионат мира.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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