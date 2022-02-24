Источник: Польша при поддержке Чехии и Швеции откажется играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Польша при поддержке Чехии и Швеции откажется играть с Россией в квалификации ЧМ-2022 из-за ситуации в Украине, сообщает Przegląd Sportowy

По данным издания, польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением по этому поводу 24 февраля.

Представители ни одной из этих организаций не могут представить матч против сборной России в сложившейся обстановке. Они не хотят играть в футбол с Россией.

Напомним, матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. В этот же день сыграют Швеция и Чехия. Победители этих игр встретятся в финале стыков за выход на чемпионат мира.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.