Бруну Фернандеш превзошел рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник английской команды Бруну Фернандеш отметился голевой передачи.

Таким образом, 27-летний португалец сделал голевую передачу в шестом подряд матче еврокубкового турнира, сообщает OptaJoe.

6 — Bruno Fernandes is the first player in Champions League history to assist in six consecutive appearances while playing for an English club, breaking the record held by David Beckham (for @ManUtd) since 1998. Creator. pic.twitter.com/y92qBMZas8