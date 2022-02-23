Субмарина еще на плаву. Скорострельность Влаховича не помогла «Юве» в Испании

Ход матча
1’ 0:1 Душан Влахович. «Ювентус» сверхудачно начал встречу, после того как Влахович открыл счёт уже на 32-й секунде, забив самый быстрый дебютный гол в истории Лиги чемпионов. Прошёл классный заброс Данило из глубины в штрафную хозяев, Душан грудью обработал мяч и из-под защитника низом пробил под дальнюю штангу.
⚪️⚫️ Vlahović scores on his Champions League debut!#UCL pic.twitter.com/5wMz7ah1DI— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022
13’ Опасную атаку прошёл «Вильярреал» через левый фланг. Морено не удалось войти в штрафную площадь, но и Данило не очень удачно сыграл в подкате, мяч отскочил к Педрасе. Альфонсо вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр на Ло Чельсо. Джовани в касание пробил в левый угол ворот, штанга спасла «Ювентус» от пропущенного мяча.
16’ Капу прошёл по правой половине поля к углу штрафной площади, «Юве» и выполнил передачу на Чуквезе. Саму раскачал Де Шильо и вошёл в штрафную площадь, последовала передача в её центр, Данджума пяткой пробил по воротам. Мяч задел ногу Данило и полетел в правый угол ворот, но не очень сильно, Щесны успел среагировать и спасти свою команду.
Per la cronaca, quello che vedete nella foto è il primo pallone giocato da Vlahovic in #UCL 😳#VillarrealJuve pic.twitter.com/E14nWPkOPu— JuventusFC (@juventusfc) February 22, 2022
25’ Де Шильо прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади «Вильярреала». Влахович зацепился за мяч и выполнил передачу назад к радиусу штрафной площади, Локателли в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.
35’ Маккенни и Куадрадо отыгрались между собой на правом фланге при развитии атаки, затем Уэстон выполнил передачу на левый угол штрафной площади хозяев. Мората подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, снаряд полетел слишком высоко.
#UCL | 0-1 ⏱ 46' | ¡Comienza la segunda parte! pic.twitter.com/xPctCZ178g— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022
40’ Педраса с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Юве», Ло Чельсо зацепился за мяч и затем от лицевой линии выполнил прострел в центр вратарской, де Лихт смог сыграть без ошибок и выбил мяч на угловой в очень непростой ситуации.
49’ Маккенни совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил заброс в центр к линии штрафной площади хозяев, Мората в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
#UCL | 0-1 ⏱ 60' | ¡Primer cuarto de hora de la segunda parte! ¡Vamos, Submarino! pic.twitter.com/8ZX5EjuwX0— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022
59’ Ошиблись игроки «Ювентуса» на правом фланге своей половины поля, Локателли выполнил плохой поперечный пас на Бонуччи. Ло Чельсо перехватил мяч и убежал к радиусу штрафной площади, прошла в итоге передача на Морено, который бил в касание с отскоком от газона в ближний угол ворот, но слишком слабо — вратарь без проблем выловил снаряд.
66’ 1:1 Дани Парехо. Капу с левой половины поля выполнил отличный заброс в центр штрафной площади «Ювентуса», Парехо оторвался от Рабио и в касание пробил точно в правый угол ворот — Щесны ничего не смог поделать.
Este equipo está 𝑴𝑼𝒀 𝑽𝑰𝑽𝑶.#UCL pic.twitter.com/HNAYKbIGFm— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022
85’ Мората выполнил передачу с правой половины поля в радиус штрафной площади «Вильярреала», Влахович подработал мяч и затем низом отправил его в правый угол ворот, Рульи в прыжке спас свою команду.
Лучшим игроком матча был признан автор гола, сравнявшего счет — Дани Парехо.
El centrocampista @DaniParejo, autor del gol del #Villarreal, ha sido nombrado Player of the Match del partido ante la @juventusfces de la @LigadeCampeones.— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022
¡Muy merecido 🤩!#UCL pic.twitter.com/8SxxaIaWj5
Следующие матчи
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 16 марта в Турине.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В ближайшем матче «Ювентус» 26 февраля в рамках 27-го тура итальянской Серии А отправится в гости к «Эмполи». «Вильярреал» днем позже примет «Эспаньол» в рамках 26 тура Примеры.
🇷🇸 What a start for Champions League debutant Dušan Vlahović!#UCL pic.twitter.com/w7Q3aSkqhO— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022
Прямая речь
Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»
— Совершили грубую ошибку при пропущенном голе. Прекрасно знали, что будет делать соперник, но все равно дали ему забить. Впрочем, в целом команда провела хороший матч. Допустили также ряд ошибок в атаке, попадая в офсайды при хороших контрвыпадах. В общем же я доволен игрой команды. Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильяреала» опытные и техничные.
Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильяреал» заставил нас за это заплатить. Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильяреал» не мог поверить, что за подарок мы ему подарили. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов.
Reacción y personalidad.— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022
El análisis de @UnaiEmery_ tras el empate ante la @juventusfces (1-1).#UCL
Унаи Эмери, главный тренер «Вильяреала»
— Мы не испугались и проявили опытность. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором. Лучшим сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и выигрывать. Такие игроки, как Влахович и играют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры.
𝗗𝗩𝟳 Debutant Vlahović a Champions League scorer after just 31 seconds 🤯#UCL pic.twitter.com/xcaTktuECZ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022
Душан Влахович, нападающий «Вильяреала»
— Мы старались хорошо играть во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе действовать так, как ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что сравняли счет. Честно говоря, уже забыл этот матч и сосредоточен на следующем.
Альваро Мората, нападающий «Ювентуса»
— Чувствую себя хорошо. Очень обидно, ведь мы могли победить, имели хорошие моменты. Мы знали, что «Вильяреал» играет в хороший футбол. Это победитель Лиги Европы, хорошая команда. Матч стал испытанием в плане физической борьбы, и все еще впереди. Мы чуть устали в последние минуты, но это нормально, так как мы отдавали все силы с первых минут.
Capoue 🅰️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022
Parejo ⚽️#UCL pic.twitter.com/buG4xXGZjc
Дани Парехо, полузащитник «Вильяреала»
— Матч был действительно очень тяжелым. Когда тебе забивают на первой минуте, это рушит игровой план. Несмотря на это, мы играли в свой футбол. Думаю, мы владели преимуществом в первом тайме и в целом заслуживали победу, учитывая сценарий игры и то, что мы были сильнее. Не могу сказать, что полностью счастлив, так как мы играли хорошо и были на равных. Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильяреал».