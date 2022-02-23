Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Субмарина еще на плаву. Скорострельность Влаховича не помогла «Юве» в Испании

    «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью 1:1 с туринским «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Футбол Италии Вильярреал Ювентус
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСубмарина еще на плаву. Скорострельность Влаховича не помогла «Юве» в Испании Джан Пьеро ГаспериниЦикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу Александр БольшуновНезабываемый Пекин. Триумф Большунова, фиаско хоккеистов, допинг-скандал Валиевой
  • 00:52
    • «Вильярреал» и «Ювентус» обменялись голами в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 23:58
    • Минфин США ввел санкции против ЦСКА и ВЭБ.РФ
    Все новости спорта
    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Вильярреал» и «Ювентус» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Душан Влахович уже на 32-й секунде открыл счёт, а Дани Парехо после перерыва вернул ничью на табло. Противостояние переезжает в Турин, где и решится судьба одной из путёвок в четвертьфинал.

    Ход матча

    1’ 0:1 Душан Влахович. «Ювентус» сверхудачно начал встречу, после того как Влахович открыл счёт уже на 32-й секунде, забив самый быстрый дебютный гол в истории Лиги чемпионов. Прошёл классный заброс Данило из глубины в штрафную хозяев, Душан грудью обработал мяч и из-под защитника низом пробил под дальнюю штангу.

    13’ Опасную атаку прошёл «Вильярреал» через левый фланг. Морено не удалось войти в штрафную площадь, но и Данило не очень удачно сыграл в подкате, мяч отскочил к Педрасе. Альфонсо вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр на Ло Чельсо. Джовани в касание пробил в левый угол ворот, штанга спасла «Ювентус» от пропущенного мяча.

    16’ Капу прошёл по правой половине поля к углу штрафной площади, «Юве» и выполнил передачу на Чуквезе. Саму раскачал Де Шильо и вошёл в штрафную площадь, последовала передача в её центр, Данджума пяткой пробил по воротам. Мяч задел ногу Данило и полетел в правый угол ворот, но не очень сильно, Щесны успел среагировать и спасти свою команду.

    25’ Де Шильо прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади «Вильярреала». Влахович зацепился за мяч и выполнил передачу назад к радиусу штрафной площади, Локателли в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

    35’ Маккенни и Куадрадо отыгрались между собой на правом фланге при развитии атаки, затем Уэстон выполнил передачу на левый угол штрафной площади хозяев. Мората подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, снаряд полетел слишком высоко.

    40’ Педраса с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Юве», Ло Чельсо зацепился за мяч и затем от лицевой линии выполнил прострел в центр вратарской, де Лихт смог сыграть без ошибок и выбил мяч на угловой в очень непростой ситуации.

    49’ Маккенни совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил заброс в центр к линии штрафной площади хозяев, Мората в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

    59’ Ошиблись игроки «Ювентуса» на правом фланге своей половины поля, Локателли выполнил плохой поперечный пас на Бонуччи. Ло Чельсо перехватил мяч и убежал к радиусу штрафной площади, прошла в итоге передача на Морено, который бил в касание с отскоком от газона в ближний угол ворот, но слишком слабо — вратарь без проблем выловил снаряд.

    66’ 1:1 Дани Парехо. Капу с левой половины поля выполнил отличный заброс в центр штрафной площади «Ювентуса», Парехо оторвался от Рабио и в касание пробил точно в правый угол ворот — Щесны ничего не смог поделать.

    85’ Мората выполнил передачу с правой половины поля в радиус штрафной площади «Вильярреала», Влахович подработал мяч и затем низом отправил его в правый угол ворот, Рульи в прыжке спас свою команду.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Вильярреал — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Душан Влахович (1'), 1:1 Даниэль Парехо (66') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 79'), Самуэль Чуквезе (Булайе Диа, 90'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Альберто Морено (Мануэль Тригерос, 79'), Джовани Ло Чельсо, Arnaut Danjuma (Йереми Пино, 90') Ювентус: Альваро Мората, Душан Влахович, Уэстон Маккенни (Денис Закария, 81'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Артур, 71'), Хуан Куадрадо, Алекс Сандро (Леонардо Бонуччи, 46'), Маттейс де Лигт, Данило, Маттиа Де Шильо (Лука Пеллегрини, 87'), Войцех Щенсны Предупреждения: Херонимо Рульи (73'), Адриен Рабьо (74')

    Лучшим игроком матча был признан автор гола, сравнявшего счет — Дани Парехо.

    Следующие матчи

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 16 марта в Турине.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В ближайшем матче «Ювентус» 26 февраля в рамках 27-го тура итальянской Серии А отправится в гости к «Эмполи». «Вильярреал» днем позже примет «Эспаньол» в рамках 26 тура Примеры.

    Прямая речь

    Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»

    — Совершили грубую ошибку при пропущенном голе. Прекрасно знали, что будет делать соперник, но все равно дали ему забить. Впрочем, в целом команда провела хороший матч. Допустили также ряд ошибок в атаке, попадая в офсайды при хороших контрвыпадах. В общем же я доволен игрой команды. Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильяреала» опытные и техничные.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильяреал» заставил нас за это заплатить. Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильяреал» не мог поверить, что за подарок мы ему подарили. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов.

    Унаи Эмери, главный тренер «Вильяреала»

    — Мы не испугались и проявили опытность. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором. Лучшим сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и выигрывать. Такие игроки, как Влахович и играют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры.

    Душан Влахович, нападающий «Вильяреала»

    — Мы старались хорошо играть во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе действовать так, как ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что сравняли счет. Честно говоря, уже забыл этот матч и сосредоточен на следующем.

    Альваро Мората, нападающий «Ювентуса»

    — Чувствую себя хорошо. Очень обидно, ведь мы могли победить, имели хорошие моменты. Мы знали, что «Вильяреал» играет в хороший футбол. Это победитель Лиги Европы, хорошая команда. Матч стал испытанием в плане физической борьбы, и все еще впереди. Мы чуть устали в последние минуты, но это нормально, так как мы отдавали все силы с первых минут.

    Дани Парехо, полузащитник «Вильяреала»

    — Матч был действительно очень тяжелым. Когда тебе забивают на первой минуте, это рушит игровой план. Несмотря на это, мы играли в свой футбол. Думаю, мы владели преимуществом в первом тайме и в целом заслуживали победу, учитывая сценарий игры и то, что мы были сильнее. Не могу сказать, что полностью счастлив, так как мы играли хорошо и были на равных. Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильяреал».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры