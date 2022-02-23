Субмарина еще на плаву. Скорострельность Влаховича не помогла «Юве» в Испании

«Вильярреал» и «Ювентус» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Душан Влахович уже на 32-й секунде открыл счёт, а Дани Парехо после перерыва вернул ничью на табло. Противостояние переезжает в Турин, где и решится судьба одной из путёвок в четвертьфинал.

Ход матча

1’ 0:1 Душан Влахович. «Ювентус» сверхудачно начал встречу, после того как Влахович открыл счёт уже на 32-й секунде, забив самый быстрый дебютный гол в истории Лиги чемпионов. Прошёл классный заброс Данило из глубины в штрафную хозяев, Душан грудью обработал мяч и из-под защитника низом пробил под дальнюю штангу.

⚪️⚫️ Vlahović scores on his Champions League debut!#UCL pic.twitter.com/5wMz7ah1DI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

13’ Опасную атаку прошёл «Вильярреал» через левый фланг. Морено не удалось войти в штрафную площадь, но и Данило не очень удачно сыграл в подкате, мяч отскочил к Педрасе. Альфонсо вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр на Ло Чельсо. Джовани в касание пробил в левый угол ворот, штанга спасла «Ювентус» от пропущенного мяча.

16’ Капу прошёл по правой половине поля к углу штрафной площади, «Юве» и выполнил передачу на Чуквезе. Саму раскачал Де Шильо и вошёл в штрафную площадь, последовала передача в её центр, Данджума пяткой пробил по воротам. Мяч задел ногу Данило и полетел в правый угол ворот, но не очень сильно, Щесны успел среагировать и спасти свою команду.

Per la cronaca, quello che vedete nella foto è il primo pallone giocato da Vlahovic in #UCL 😳#VillarrealJuve pic.twitter.com/E14nWPkOPu — JuventusFC (@juventusfc) February 22, 2022

25’ Де Шильо прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади «Вильярреала». Влахович зацепился за мяч и выполнил передачу назад к радиусу штрафной площади, Локателли в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

35’ Маккенни и Куадрадо отыгрались между собой на правом фланге при развитии атаки, затем Уэстон выполнил передачу на левый угол штрафной площади хозяев. Мората подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, снаряд полетел слишком высоко.

40’ Педраса с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Юве», Ло Чельсо зацепился за мяч и затем от лицевой линии выполнил прострел в центр вратарской, де Лихт смог сыграть без ошибок и выбил мяч на угловой в очень непростой ситуации.

49’ Маккенни совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил заброс в центр к линии штрафной площади хозяев, Мората в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

#UCL | 0-1 ⏱ 60' | ¡Primer cuarto de hora de la segunda parte! ¡Vamos, Submarino! pic.twitter.com/8ZX5EjuwX0 — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022

59’ Ошиблись игроки «Ювентуса» на правом фланге своей половины поля, Локателли выполнил плохой поперечный пас на Бонуччи. Ло Чельсо перехватил мяч и убежал к радиусу штрафной площади, прошла в итоге передача на Морено, который бил в касание с отскоком от газона в ближний угол ворот, но слишком слабо — вратарь без проблем выловил снаряд.

66’ 1:1 Дани Парехо. Капу с левой половины поля выполнил отличный заброс в центр штрафной площади «Ювентуса», Парехо оторвался от Рабио и в касание пробил точно в правый угол ворот — Щесны ничего не смог поделать.

85’ Мората выполнил передачу с правой половины поля в радиус штрафной площади «Вильярреала», Влахович подработал мяч и затем низом отправил его в правый угол ворот, Рульи в прыжке спас свою команду.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Вильярреал — Ювентус 1:1 Голы: 0:1 Душан Влахович (1'), 1:1 Даниэль Парехо (66') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 79'), Самуэль Чуквезе (Булайе Диа, 90'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Альберто Морено (Мануэль Тригерос, 79'), Джовани Ло Чельсо, Arnaut Danjuma (Йереми Пино, 90') Ювентус: Альваро Мората, Душан Влахович, Уэстон Маккенни (Денис Закария, 81'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Артур, 71'), Хуан Куадрадо, Алекс Сандро (Леонардо Бонуччи, 46'), Маттейс де Лигт, Данило, Маттиа Де Шильо (Лука Пеллегрини, 87'), Войцех Щенсны Предупреждения: Херонимо Рульи (73'), Адриен Рабьо (74')

Лучшим игроком матча был признан автор гола, сравнявшего счет — Дани Парехо.

El centrocampista @DaniParejo, autor del gol del #Villarreal, ha sido nombrado Player of the Match del partido ante la @juventusfces de la @LigadeCampeones.

¡Muy merecido 🤩!#UCL pic.twitter.com/8SxxaIaWj5 — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022

Следующие матчи

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 16 марта в Турине.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче «Ювентус» 26 февраля в рамках 27-го тура итальянской Серии А отправится в гости к «Эмполи». «Вильярреал» днем позже примет «Эспаньол» в рамках 26 тура Примеры.

🇷🇸 What a start for Champions League debutant Dušan Vlahović!#UCL pic.twitter.com/w7Q3aSkqhO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

Прямая речь

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»

— Совершили грубую ошибку при пропущенном голе. Прекрасно знали, что будет делать соперник, но все равно дали ему забить. Впрочем, в целом команда провела хороший матч. Допустили также ряд ошибок в атаке, попадая в офсайды при хороших контрвыпадах. В общем же я доволен игрой команды. Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильяреала» опытные и техничные.

Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильяреал» заставил нас за это заплатить. Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильяреал» не мог поверить, что за подарок мы ему подарили. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов.

Reacción y personalidad.

El análisis de @UnaiEmery_ tras el empate ante la @juventusfces (1-1).#UCL — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 22, 2022

Унаи Эмери, главный тренер «Вильяреала»

— Мы не испугались и проявили опытность. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором. Лучшим сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и выигрывать. Такие игроки, как Влахович и играют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры.

𝗗𝗩𝟳 Debutant Vlahović a Champions League scorer after just 31 seconds 🤯#UCL pic.twitter.com/xcaTktuECZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

Душан Влахович, нападающий «Вильяреала»

— Мы старались хорошо играть во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе действовать так, как ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что сравняли счет. Честно говоря, уже забыл этот матч и сосредоточен на следующем.

Альваро Мората, нападающий «Ювентуса»

— Чувствую себя хорошо. Очень обидно, ведь мы могли победить, имели хорошие моменты. Мы знали, что «Вильяреал» играет в хороший футбол. Это победитель Лиги Европы, хорошая команда. Матч стал испытанием в плане физической борьбы, и все еще впереди. Мы чуть устали в последние минуты, но это нормально, так как мы отдавали все силы с первых минут.

Дани Парехо, полузащитник «Вильяреала»

— Матч был действительно очень тяжелым. Когда тебе забивают на первой минуте, это рушит игровой план. Несмотря на это, мы играли в свой футбол. Думаю, мы владели преимуществом в первом тайме и в целом заслуживали победу, учитывая сценарий игры и то, что мы были сильнее. Не могу сказать, что полностью счастлив, так как мы играли хорошо и были на равных. Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильяреал».