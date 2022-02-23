СМИ: УЕФА рассматривает пять локаций для переноса финала ЛЧ из Петербурга

Кубок Лиги чемпионов Фото: globallookpress.com
По данным ESPN, вероятность переноса достаточна высока при эскалации российско-украинского конфликта.
УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Россию.
Вариант с проведением матча на «Уэмбли» УЕФА не рассматривает. Одна из причин — в эти сроки стадион должен принять решающие матчи английских турниров. Также на «Уэмбли» уже запланировано проведение финала ЛЧ в 2024 году.
В числе возможным вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.