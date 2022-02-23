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    СМИ: УЕФА рассматривает пять локаций для переноса финала ЛЧ из Петербурга

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над вариантами переноса финала Лиги чемпионов, если игру заберут у Санкт-Петербурга.

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    По данным ESPN, вероятность переноса достаточна высока при эскалации российско-украинского конфликта.

    УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Россию.

    Вариант с проведением матча на «Уэмбли» УЕФА не рассматривает. Одна из причин — в эти сроки стадион должен принять решающие матчи английских турниров. Также на «Уэмбли» уже запланировано проведение финала ЛЧ в 2024 году.

    В числе возможным вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

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