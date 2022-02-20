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    • «Интер» проиграл «Сассуоло» в Милане
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    «Интер» проиграл «Сассуоло» в Милане

    «Интер» — «Сассуоло»: счет матча 0:2 обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Сассуоло
    Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Сассуоло» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
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    «Интер»

    Счет в матче на 8-й минуте открыли гости — отличился Джакомо Распадори. А на 26-й минуте Джанлука Скамакка удвоил преимущество «Сассуоло».

    В компенсированное время Стефан де Врей забил гол в ворота гостей, но он был отменен из-за подыгрыша рукой.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Сассуоло 0:2
    Голы: 0:1 Джакомо Распадори (8'), 0:2 Gianluca Scamacca (26'), 1:2 Стефан де Врей (90 + 4') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Федерико Димарко, Маттео Дармиан (Эдин Джеко, 46'), Роберто Гальярдини (Дензел Дюмфрис, 46'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 78'), Иван Перишич (Danilo D`Ambrosio, 78'), Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес Сассуоло: Джакомо Распадори, Gianluca Scamacca (Грегоре Дефрель, 70'), Доменико Берарди (Федерико Пелузо, 89'), Hamed Junior Traoré (Абдау Харрауи, 78'), Максим Лопес, Davide Frattesi (Matheus Henrique, 71'), Гиоргос Кирьякопулос, Кан Айхан (Руан, 46'), Влад Кирикеш, Мерт Мюльдюр, Андреа Консильи Предупреждения: Джакомо Распадори (49'), Мерт Мюльдюр (58'), Danilo D`Ambrosio (86')

    Черно-синие остались с 54 очками на втором месте турнирной таблицы, но имеют при этом игру в запасе, а клуб из провинции Модена набрал 33 очка и поднялся на 11-ю строчку.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Интер» 27 февраля сыграет в гостях с «Дженоа», а «Сассуоло» примет «Фиорентину».

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