«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом»

на своём поле принималв рамках 26-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте игроком «Вест Хэма» Крейгом Доусоном, который освободившись от опекавшего его игрока с точки пенальти нанес точный удар головой в левый нижний угол ворот — 1:0. «Ньюкасл» смог сравнять счёт уже на 46-й минуте первого тайма, когда Джо Уиллок несильно, но точно пробил низом в правый угол ворот — 1:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ньюкасл 1:1 Голы: 1:0 Крэйг Доусон (32'), 1:1 Джозеф Уиллок (45 + 1') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Райан Фредерикс (Бенджамин Джонсон, 46'), Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма (Никола Влашич, 73'), Пабло Форнальс, Майкл Антонио Ньюкасл: Джейкоб Мёрфи, Крис Вуд, Райан Фрейзер (Мигель Альмирон, 79'), Жоэлинтон, Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок (Бруно Гимарайнс, 88'), Мэтт Таргетт, Дэниел Бёрн, Фабиан Шёр, Эмиль Крафт, Мартин Дубравка Предупреждения: Райан Фредерикс (21'), Эмиль Крафт (31'), Райан Фрейзер (76'), Пабло Форнальс (90')

«Вест Хэм» распологается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав 42 очка за 26 туров чемпионата, а «Ньюкасл» на 17-м месте с 22 очками после 24-х матчей.