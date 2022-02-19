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    Примера. «Атлетико» в гостях у «Осасуны», «Реал» примет «Алавес», «Валенсия» сыграет с «Барсой»

    Подробности матчей 25 тура испанской Примеры

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    «Атлетико»
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    «Атлетико»
    С 18 по 21 февраля пройдут поединки 25 тура чемпионата Испании по футболу.

    «Эльче» — «Райо Вальекано» 2:1

    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Эльче» одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» — 2:1.

    Счет на 52-й минуте открыли гости — отличился Франсиско Гарсия.

    На 76-й минуте Гвидо Каррильо сравнял счет, а Эсекьель Понсе на 84-й минуте принес победу хозяевам.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Райо Вальекано 2:1
    Голы: 0:1 Франсиско Гарсия (52'), 1:1 Гидо Каррильо (76'), 2:1 Эсекьель Понсе (84') Эльче: Edgar Badía, Антонио Барраган (Эсекьель Понсе, 67'), Энсо Роко, Педро Бигас (Диего Гонсалес, 90'), Хоан Мохика, Тете Моренте, Омар Маскарель (Кике Перес, 62'), Raúl Guti (Иван Марконе, 62'), Fidel (Хосан, 67'), Гидо Каррильо, Пере Милья Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Мамаду Силла, 70'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо, Иси Паласон (Falcao, 86'), Óscar Valentín (Бебе, 86'), Сантьяго Комесанья (Пате Сисс, 80'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Esteban Saveljich (Марио Суарес, 80'), Иван Балью, Лука Зидан Предупреждения: Сантьяго Комесанья (7'), Raúl Guti (32'), Алехандро Катена (68'), Мамаду Силла (72'), Иван Балью (75'), Иван Марконе (90 + 5')

    Напомним, что Понсе является игроком «Спартака», а за «Эльче» он выступает на правах аренды.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой игры «Райо Вальекано» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги — 31 очко, «Эльче» — 13-е место и 29 очков.

    «Гранада» — «Вильярреал»

    19 февраля, 16:00 мск

    «Осасуна» — «Атлетико» М

    19 февраля, 18:15 мск

    «Кадис» — «Хетафе»

    19 февраля, 20:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Алавес»

    19 февраля, 23:00 мск

    «Эспаньол» — «Севилья»

    20 февраля, 16:00 мск

    «Валенсия» — «Барселона»

    20 февраля, 18:15 мск

    «Бетис» — «Мальорка»

    20 февраля, 20:30 мск

    «Атлетик» Б — «Реал Сосьедад»

    20 февраля, 23:00 мск

    «Сельта» — «Леванте»

    21 февраля, 23:00 мск

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