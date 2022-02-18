Семак: По игре мы смотрелись не хуже «Бетиса», а может и лучше

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«План не выдерживали, поэтому и делали замены. "Бетис" заменил Хуанми на Тельо, который стал играть широко. Держать пятерых защитников в этой ситуации было не нужно, поэтому перестроились.

С выходом Вильяма Карвальо "Бетис" освежил центр — мы туда опять выдвинули игрока. Выходы Алберто и Сергеева планировались. Делали то, что требовалось по ходу игры на наш взгляд.

По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы — статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но могли сыграть лучше, рассчитывать на лучший результат.

Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме.

Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta "Бетис" создал на 0,9, а забил три. Мы — на 1,2, а забили 2.

Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить.

Отмена правила выездного гола — это хорошо. "Бетис" играет в атаку, много забивает. То же самое можно сказать и про "Зенит".

После матча обменялись с Пеллегрини мнениями. Обе команды хотят играть в атаку, для зрителей такое количество голов — всегда хорошо.

Статистика против нас, но самое важное — сохранять веру и делать все зависящее от нас, чтобы в следующем матче был положительный результат», — приводит слова Семака Sports.ru.