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    Семак: По игре мы смотрелись не хуже «Бетиса», а может и лучше

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «План не выдерживали, поэтому и делали замены. "Бетис" заменил Хуанми на Тельо, который стал играть широко. Держать пятерых защитников в этой ситуации было не нужно, поэтому перестроились.

    С выходом Вильяма Карвальо "Бетис" освежил центр — мы туда опять выдвинули игрока. Выходы Алберто и Сергеева планировались. Делали то, что требовалось по ходу игры на наш взгляд.

    По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы — статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

    Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но могли сыграть лучше, рассчитывать на лучший результат.

    Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме.

    Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta "Бетис" создал на 0,9, а забил три. Мы — на 1,2, а забили 2.

    Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить.

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    • Отмена правила выездного гола — это хорошо. "Бетис" играет в атаку, много забивает. То же самое можно сказать и про "Зенит".

    После матча обменялись с Пеллегрини мнениями. Обе команды хотят играть в атаку, для зрителей такое количество голов — всегда хорошо.

    Статистика против нас, но самое важное — сохранять веру и делать все зависящее от нас, чтобы в следующем матче был положительный результат», — приводит слова Семака Sports.ru.

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