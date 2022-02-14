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    Кокорин может остаться в «Фиорентине» до конца сезона

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться в команде до лета 2022 года.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    У «Фиорентины» есть еще неделя, чтобы определиться с будущим Кокорина. По информации Fiorentina News, в итальянском клубе хотят, чтобы футболит вернулся в Россию.

    В российской Премьер-лиге трансферное окно закрывается 22 февраля.

    Если же этого не произойдет, руководство «Фиорентины» продолжит работу над расторжением контракта с Кокориным.

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    • Но при этом не исключен вариант, при котором российский форвард останется в «Фиорентине» до конца текущего сезона.

    Ранее стало известно, что Кокорин пропустит матч чемпионата Италии против «Специи» из-за недомогания.

    Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В текущем чемпионате Италии он принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

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