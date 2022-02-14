Кокорин может остаться в «Фиорентине» до конца сезона

Нападающий «Фиорентины»может остаться в команде до лета 2022 года.

У «Фиорентины» есть еще неделя, чтобы определиться с будущим Кокорина. По информации Fiorentina News, в итальянском клубе хотят, чтобы футболит вернулся в Россию.

В российской Премьер-лиге трансферное окно закрывается 22 февраля.

Если же этого не произойдет, руководство «Фиорентины» продолжит работу над расторжением контракта с Кокориным.

Но при этом не исключен вариант, при котором российский форвард останется в «Фиорентине» до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, что Кокорин пропустит матч чемпионата Италии против «Специи» из-за недомогания.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В текущем чемпионате Италии он принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.