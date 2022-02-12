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    Семин: «Бетис» является сильным и сложным соперником для «Зенита»

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    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиям от противостояния «Зенита» с «Бетисом» в стыковом раунде Лиги Европы.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Несколько игроков "Зенита" после травм и болезней только начинают подготовку? Не стоит этот фактор переоценивать. "Бетис" в любой ситуации — сильный и сложный для наших команд соперник.

    В первую очередь надо говорить об уровне игры испанского клуба и его текущей форме, в чемпионате Испании он сейчас выступает очень удачно.

    Кадровая ситуация в "Зените" дополнительной проблемой не станет. В современных условиях не составляет большой сложности отследить в подготовительный период состояние футболистов и грамотно подвести их к матчу.

    У "Зенита" достаточный выбор футболистов, чтобы нормально заменить даже ведущих защитников. Мы это уже много раз видели. Кроме того, у "Бетиса" наверняка тоже есть кадровые проблемы — травмы, болезни. Просто подробности не сообщаются.

    Фаворита здесь выделить все-таки сложно. Все испанские команды для нас — очень серьезные соперники. В Примере выступают отлично обученные, технически сильные футболисты, у того же "Бетиса" есть хороший кадровый выбор.

    К тому же сейчас команда на ходу, в отличном настроении — в чемпионате Испании выступает очень удачно. Но и у "Зенита" есть свои козыри на фоне клуба из Севильи.

    Те же пять бразильцев. Поэтому в техническом отношении чемпионы России уступить "Бетису" не должны. Многое зависит от подготовленности команд конкретно к этим матчам, от их формы в конкретный день.

    Конечно, хорошо, что зенитовцы сыграют первый матч плей-офф в привычных и комфортных условиях. Но станет ли это определяющим фактором, покажет игра», — приводит слова Семина «Спорт уик-энд».

    Первый матч «Зенита» и «Бетиса» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.

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