Семин: «Бетис» является сильным и сложным соперником для «Зенита»

Бывший главный тренер сборной Россииподелился ожиданиям от противостоянияв стыковом раунде Лиги Европы.

«Несколько игроков "Зенита" после травм и болезней только начинают подготовку? Не стоит этот фактор переоценивать. "Бетис" в любой ситуации — сильный и сложный для наших команд соперник.

В первую очередь надо говорить об уровне игры испанского клуба и его текущей форме, в чемпионате Испании он сейчас выступает очень удачно.

Кадровая ситуация в "Зените" дополнительной проблемой не станет. В современных условиях не составляет большой сложности отследить в подготовительный период состояние футболистов и грамотно подвести их к матчу.

У "Зенита" достаточный выбор футболистов, чтобы нормально заменить даже ведущих защитников. Мы это уже много раз видели. Кроме того, у "Бетиса" наверняка тоже есть кадровые проблемы — травмы, болезни. Просто подробности не сообщаются.

Фаворита здесь выделить все-таки сложно. Все испанские команды для нас — очень серьезные соперники. В Примере выступают отлично обученные, технически сильные футболисты, у того же "Бетиса" есть хороший кадровый выбор.

К тому же сейчас команда на ходу, в отличном настроении — в чемпионате Испании выступает очень удачно. Но и у "Зенита" есть свои козыри на фоне клуба из Севильи.

Те же пять бразильцев. Поэтому в техническом отношении чемпионы России уступить "Бетису" не должны. Многое зависит от подготовленности команд конкретно к этим матчам, от их формы в конкретный день.

Конечно, хорошо, что зенитовцы сыграют первый матч плей-офф в привычных и комфортных условиях. Но станет ли это определяющим фактором, покажет игра», — приводит слова Семина «Спорт уик-энд».

Первый матч «Зенита» и «Бетиса» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.