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    Орлов: Алберто пока не выглядит футболистом обоймы «Зенита»

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    Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о форме «Зенита» перед играми с «Бетисом» в Лиге Европы.

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    «Считаю, Алберто еще надо доказать, что он достоин места в основе. Пока он не выглядит футболистом обоймы. Ему стоит подумать, как лучше сыграться с партнерами. Посмотрим, как быстро он найдет общий язык с Клаудиньо, Малкомом, Венделом.

    Чего ему не хватает? Мне показалось, что какой-то резкости, возможно, немного скорости. Понимаю, что это пока первые впечатления, но они сейчас вот такие.

    С другой стороны, Герд Мюллер никогда не был реактивным форвардом, но сколько он забил?! Возможно, и бразилец — игрок штрафной. Посмотрим еще на его козыри. Надо делать определенную скидку на то, что парень попал с корабля на бал.

    Ловрен получил травму. Кто теперь сыграет с "Бетисом" в центре обороны? Алип не заявлен. В принципе, есть Чистяков. Тот же Барриос может опуститься вниз.

    Казах мне в целом понравился. Парень с характером! Видно, что еще нет такого европейского лоска. Но все придет. Он молод. Перспективы точно есть!

    Мостовой сегодня [против "Брондбю" (2:1)] проделал большой объем работы. Значит, видимо, слушает репортажи, нормально относится к замечаниям. Меня порадовал момент во втором тайме, когда он финтом обыграл защитника. Очень эффектно и эффективно. Получается, Андрей обучаем! А скорость у него приличная, вынослив.

    Выложился Оздоев. Очень старался. Одним словом, настоящая волевая победа. Адамов справа картины точно не испортит. Правда, есть и Караваев — он пока, наверное, посильнее. Однако здоровая конкуренция не повредит.

    В первом тайме форварды "Зенита" были малозаметны, потому что в центре поля вообще никакой игры не клеилось. Не доставляли хавбеки мячи своим форвардам. А после перерыва Дзюба все-таки забил победный мяч. Этот навык никуда у него не делся. Так что он "Зениту" пригодится.

    Думаю, что еще сам Семак не принял решения, какую пару нападающих выставит на матч с испанцами. Сергеева в недавнем интервью он похвалил.

    Многие подметили, что футбольный интеллект экс-форварда "Крыльев" не отстает от понимания игры бразильцев. Он правильно открывается, действует чуть в оттяжке. Неплохо оснащен технически», — сказал Орлов «Спорт-Экспрессу».

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