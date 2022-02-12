Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля
  • 17:08
    • Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022
  • 15:50
    • Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й
  • 17:26
    • «МЮ» и «Саутгемптон» обменялись голами и разошлись в ничьей
  • 16:51
    • Washington Post выпустил материал в поддержку Валиевой, раскритиковав действия ВАДА
  • 16:15
    • Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство после проката ритм-танца на Олимпиаде-2022
    Все новости спорта

    «МЮ» и «Саутгемптон» обменялись голами и разошлись в ничьей

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Саутгемптон
    В матче 25-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл против «Саутгемптона», поединок закончился со счётом 1:1.

    Джейдон Санчо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейдон Санчо

    Счёт в матче был открыт на 21-й минуте после того как Маркус Рэшфорд своим голевым пасом в штрафную нашел партнера Джейдона Санчо, который с близкого расстояния вколотил мяч в сетку и вывел «МЮ» вперед -1:0. «Саутгемптон» смог сравнять счёт на 48-й минуте когда Че Адамс принял мяч на краю штрафной и нанес низом идеальный удар в правый угол ворот — 1:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 1:1
    Голы: 1:0 Джейдон Санчо (21'), 1:1 Че Адамс (48') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Скотт МакТоминай (Anthony Elanga, 75'), Поль Погба, Маркус Рашфорд (Джесси Лингард, 82'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду Саутгемптон: Че Адамс, Armando Broja, Мохамед Эльюнуссип (Валентино Ливраменто, 71'), Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ян Беднарек (Джек Стивенс, 46'), Кайл Уолкер-Питерс, Фрейзер Форстер Предупреждения: Маркус Рашфорд (16'), Скотт МакТоминай (31'), Поль Погба (85')

    На 72-й минуте Криштиану Раналду забил гол, который не засчитали из-за того, что игрок находился в офсайде.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 40 очков, а «Саутгемптон» расположился на 10-м месте в их активе 29 баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» одержит победу в принципиальном матче
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть клубный чемпионат мира?
  • «Челси» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Это будет непростой выезд для «галактикос»
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры