«МЮ» и «Саутгемптон» обменялись голами и разошлись в ничьей

В матче 25-го тура Премьер-лиги Англиина своём поле сыграл против, поединок закончился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте после того как Маркус Рэшфорд своим голевым пасом в штрафную нашел партнера Джейдона Санчо, который с близкого расстояния вколотил мяч в сетку и вывел «МЮ» вперед -1:0. «Саутгемптон» смог сравнять счёт на 48-й минуте когда Че Адамс принял мяч на краю штрафной и нанес низом идеальный удар в правый угол ворот — 1:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 1:1 Голы: 1:0 Джейдон Санчо (21'), 1:1 Че Адамс (48') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Скотт МакТоминай (Anthony Elanga, 75'), Поль Погба, Маркус Рашфорд (Джесси Лингард, 82'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Криштиану Роналду Саутгемптон: Че Адамс, Armando Broja, Мохамед Эльюнуссип (Валентино Ливраменто, 71'), Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Ян Беднарек (Джек Стивенс, 46'), Кайл Уолкер-Питерс, Фрейзер Форстер Предупреждения: Маркус Рашфорд (16'), Скотт МакТоминай (31'), Поль Погба (85')

На 72-й минуте Криштиану Раналду забил гол, который не засчитали из-за того, что игрок находился в офсайде.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 40 очков, а «Саутгемптон» расположился на 10-м месте в их активе 29 баллов.