«Эвертон» — «Лидс»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

В составе «Ирисок» по голу забили защитники Шеймус Коулман и Майкл Кин, а также нападающий Энтони Гордон, который записал на свой счет еще и результативную передачу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Лидс 3:0 Голы: 1:0 Шеймус Коулман (10'), 2:0 Майкл Кин (23'), 3:0 Энтони Гордон (78') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Джонджо Кенни, Энтони Гордон (Анвар Эль-Гази, 81'), Аллан, Донни ван де Бек, Алекс Айуоби, Доминик Калверт-Льюин (Деле Алли, 72'), Ришарлисон (Хосе Саломон Рондон, 86') Лидс: Даниэль Джеймс, Джек Харрисон, Родриго, Рафаэл Диас (Тайлер Робертс, 46'), Робин Кох, Матеуш Клих (Адам Форшоу, 46'), Стюарт Даллас (Leo Hjelde, 9'), Паскаль Стрёйк, Диего Льоренте, Люк Эйлинг, Иллан Меслье Предупреждения: Даниэль Джеймс (29'), Алекс Айуоби (74')

«Ириски» одержали первую победу в чемпионате Англии под руководством Фрэнка Лэмпарда. На текущий момент они занимают в турнирной таблице 16-е место, набрав 22 очка в 22 матчах. «Лидс» идет на 15-й строчке: 23 очка в 23 играх.

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В параллельном матче «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Брайтон энд Хоув Альбиона» со счетом 0:2.

Голами отличились французский форвард Ниль Мопе и защитник Адам Уэбстер.

Футбол. Англия. Премьер-лига Уотфорд — Брайтон энд Хоув Альбион 0:2 Голы: 0:1 Ниль Мопе (44'), 0:2 Адам Уэбстер (82') Уотфорд: Бен Фостер, Кико, Крэйг Кэткарт, Самир Ханданович, Ассан Камара, Юрай Куцка (Исмаила Сарр, 46'), Мусса Сиссоко, Edo Kayembe (Имран Луза, 46'), Том Клеверли (Жоао Педро, 70'), Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Ив Биссума, 64'), Ниль Мопе, Марк Кукурелья, Якуб Модер, Адам Лаллана (Шейн Даффи, 90'), Паскаль Гросс (Алексис Мак Аллистер, 64'), Тарик Лампти, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Льюис Данк (25'), Эммануэль Деннис (56'), Ассан Камара (65'), Тарик Лампти (75'), Имран Луза (90 + 3')

Еще в одном матче отчетного тура «Брентфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэласом».

Встреча на «Брентфорд Коммьюнити» завершилась без забитых мячей.