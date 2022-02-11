Клопп: Не лучший матч «Ливерпуля», но мы заслужили победу

Главный тренер «Ливерпуля»дал комментарий после победы над «Лестером» (2:0) в АПЛ.

«"Лестер" — очень хорошая команда. Их схема была немного похожа на ту, что использовалась в матче первого круга. У нас было больше моментов, и мы заслужили победу. Это был, конечно, не лучший наш матч, но мы сыграли достаточно хорошо для победы.

Второй гол Жоты был потрясающим. У нас было ощущение, что такое может случиться. Не то чтобы мы его очень выгодно купили, он нам достался не бесплатно! Но мы надеялись. Мы правда думали, что он станет выдающимся игроком. Он уже им был, но он точно прибавил. Мы создаем больше моментов, чем у него было в "Вулверхэмптоне".

Не думаю, что "Манчестер Сити" уже чувствует наше дыхание. Но мы просто стараемся побеждать», — цитирует Клоппа BT Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Мерсисайдцы» набрали 51 очко и идут вторыми в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» находится на 12-й строчке с 26-я баллами.