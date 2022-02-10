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    «Ницца» разгромила «Марсель» в Кубке Франции, Клюйверт забил два мяча

    «Ницца» — «Марсель»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Марсель Ницца
    В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ницца» одержала домашнюю победу над «Марселем» со счетом 4:1.

    «Ницца»
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    «Ницца»

    В составе победителей дубль и голевую передачу записал на свой счет голландский нападающий Джастин Клюйверт. Гол и два ассиста у алжирского форварда Анди Делора, еще один мяч забил Амин Гуири.

    Защитник «Ниццы» Мельвен Бар срезал мяч в свои ворота.

    Футбол. Франция. Кубок
    Ницца — Марсель 4:1
    Голы: 0:1 Мельвен Бар (автогол) (3'), 1:1 Амин Гуири (10'), 2:1 Джастин Клюйверт (29'), 3:1 Джастин Клюйверт (49'), 4:1 Анди Делорт (61') Ницца: Марчин Булка, Флавьюс Данильюк, Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Кефрен Тюрам-Юльен (Алексис Клод, 82'), Морган Шнейдерлен, Пабло Росарио (Марио Лемина, 73'), Джастин Клюйверт (Bilal Brahimi, 82'), Анди Делорт (Эванн Гессан, 78'), Амин Гуири Марсель: Димитри Пайет, Аркадиуш Милик, Дженгиз Ундер, Жерсон, Валентин Ронжье, Маттео Гюэндузи, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар (Поль Лирола, 86'), Леонардо Балерди (Седрик Бакамбу, 46'), Вильям Салиба, Пау Лопес Предупреждения: Джастин Клюйверт (32'), Леонардо Балерди (40'), Флавьюс Данильюк (90')

    Соперник «Ниццы» в полуфинале определится позже. Ранее в 1/2 финала вышли «Монако» и «Версаль».

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