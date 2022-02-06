Тедеско: В целом «Лейпциг» смотрелся хорошо против «Баварии»

Главный тренер «Лейпцига»прокомментировал поражении команды в 21-м туре Бундеслиги от «Баварии» (2:3).

«Это была хорошая игра, но мы пропустили два очень простых гола. В целом мы смотрелись хорошо и провели качественный матч.

С Андре Силвой я не делал ничего особенного. Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: "Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом".

Посмотрим, сможем ли мы угнаться за "Баварией". Впереди важные игры, мы стараемся не расслабляться», — цитирует Тедеско официальный сайт «быков».

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги с 52 очками после 21 матча. «РБ Лейпциг» прервал серию из трех побед подряд и идет на седьмой строчке.