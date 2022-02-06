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    Тедеско: В целом «Лейпциг» смотрелся хорошо против «Баварии»

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    Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражении команды в 21-м туре Бундеслиги от «Баварии» (2:3).

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Это была хорошая игра, но мы пропустили два очень простых гола. В целом мы смотрелись хорошо и провели качественный матч.

    С Андре Силвой я не делал ничего особенного. Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: "Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом".

    Посмотрим, сможем ли мы угнаться за "Баварией". Впереди важные игры, мы стараемся не расслабляться», — цитирует Тедеско официальный сайт «быков».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги с 52 очками после 21 матча. «РБ Лейпциг» прервал серию из трех побед подряд и идет на седьмой строчке.

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