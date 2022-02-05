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    • Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
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    Калиниченко о победе России над Украиной на ЧЕ по футзалу: Смотреть дальше не буду

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Украины Футбол Украины
    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко признался, что его разочаровал уровень игры сборных России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

    Максим Калиниченко
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    Максим Калиниченко

    Сборная России обыграла Украину со счетом 3:2 и вышла в финал, где встретится с Португалией.

    «Очень давно не смотрел миньку. И не смотрел бы, если бы не такой повод. И смотреть дальше не буду, потому что мои представления о миньке после долгого перерыва поменялись кардинально. Для меня минька — это Еременко, Коридзе, Белый… А сейчас это царство тактики.

    В мини всегда переходили футболисты, которые не проходили по каким-то причинам в большом. Да, наверное, и сейчас так же, я, честно говоря, не в курсе. И сразу бросилось в глаза техническое оснащение футболистов. Обеих команд. Оно явно, явно ниже того, что я видел раньше.

    То есть роботизация пришла и в миньку, что, в общем-то, и логично. Даже бразильцы не выглядят ярче, они выполняют "функцию". Даже Сирило и Какау (если я правильно помню фамилии) выглядели привлекательнее, они играли как бразильцы. Я абсолютный дилетант в этом виде спорта, не хочу никого обижать! Но как зрителю мне было неинтересно. Даже мини-футбол или футзал, как кому угодно, превратили в тяжелый труд… А раньше это было шоу!

    Да, это самостоятельный вид спорта, да, он развивается по своим законам, да, результат превыше всего… Но, черт возьми, как вы хотите бороться за зрителя, если полуфинал континентального турнира вот такой?! Раньше счета были двузначные, а сейчас 3:2 и пол-игры 5 на 4… Победителей с победой! Проигравшим — респект и победы в матче за бронзу!», — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

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