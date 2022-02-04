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    Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

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    Сборная России по мини-футболу в полуфинальном матче чемпионата Европы одержала победу над командой Украины со счетом 3:2.

    Сборная России
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    Сборная России

    В составе победителей отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов.

    За украинцев по голу забили Евгений Серый и Даниил Абакшин.

    На предпоследней минуте второго тайма вратарь сборной России Дмитрий Путилов отбил пенальти и не дал сопернику сравнять счет.

    Мини-футбол. ЧЕ-2022. 1/2 финала
    Украина — Россия — 2:3 (1:2)
    Голы: Соколов, 2 (0:1). Афанасьев, 15 (0:2). Серый, 16 (1:2). Ниязов, 31 (1:3). Абакшин, 35 (2:3)Украина: Ципун — Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварич, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, ПедяшРоссия: Путилов — Абрамов (к), Соколов, Паулиньо, Нандо, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давыдов, АфанасьевПредупреждения: Серый, 10. Абакшин, 23. Абрамов, 33. Афанасьев, 39

    В финале турнира сборная России встретится с победителем пары Португалия — Испания.

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