Суарес — лучший бомбардир в истории отборов ЧМ в Южной Америке

Нападающий сборной Уругваяотметился голом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венесуэлы (4:1), реализовав на 54-й минуте встречи пенальти.

Для 35-летнего уругвайца этот гол стал 28-м за всю карьеру в играх южноамериканского отбора чемпионатов мира. Таким образом, он вышел на единоличное первое место.

Barcelona's legend Luis Suárez scored against Venezuela and became the player with the most goals (28) in the history of the South American World Cup Qualifiers. Suárez surpassed Messi (27). Congrats, Pistolero! pic.twitter.com/inEs7XTHU6