Президент «Урала»: Думаю, подпишем Шатова

Президент «Урала»сообщил, что полузащитник, скорее всего, подпишет контракт с клубом.

В начале текущего сезона Шатов, последним клубом которого был «Рубин», заявил, что в ближайшее время не будет играть. Зимой он отправился на сборы с «Уралом».

«Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть.

Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, что мы подпишем его. Будем стараться и все для этого сделаем.

Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, что с нами и останется», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».