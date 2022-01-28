ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек
  • 09:42
    • Надаль стал первым финалистом Australian Open-2022
  • 11:28
    • «Барселона» сможет выкупить Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 млн евро
  • 11:14
    • Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
  • 11:06
    • Strikerz Inc. представила геймплейный трейлер футбольного симулятора UFL
  • 09:31
    • Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи»
    Все новости спорта

    Президент «Урала»: Думаю, подпишем Шатова

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал РПЛ Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Олег Шатов, скорее всего, подпишет контракт с клубом.

    Олег Шатов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Шатов

    В начале текущего сезона Шатов, последним клубом которого был «Рубин», заявил, что в ближайшее время не будет играть. Зимой он отправился на сборы с «Уралом».

    «Мы на сборы его и звали, чтобы обсудить возможное подписание контракта, чтобы он остался у нас играть.

    Тренируется он хорошо, в полную силу. Думаю, что мы подпишем его. Будем стараться и все для этого сделаем.

  • Шатов рассказал, почему решил приостановить карьеру
  • Читайте по теме

    • Все зависит от того, как он будет себя чувствовать, какие у него будут предложения. Пока что он с нами. Думаю, что с нами и останется», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Циципас остановить Медведева?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Приструнят ли хоккеисты «Рейнджерс» «дикарей» на своей площадке?
  • «Рейнджерс» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Марсель» обменяется голами с «Монпелье»
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.92
  • Экспресс дня 29 января
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры