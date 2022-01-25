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    Шатов рассказал, почему решил приостановить карьеру

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    Бывший футболист «Зенита» и «Рубина» Олег Шатов объяснил, почему принял решение приостановить карьеру.

    Олег Шатов
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    Олег Шатов

    В начале текущего сезона Шатов, последним клубом которого был «Рубин», заявил, что в ближайшее время не будет играть.

    «Это было в Казани, и это не спонтанное решение. Всё шло к этому — тут и мое внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма.

    Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился — потому что шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Я просто принял решение, что сделаю так, как реально хочу.

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    • Ни о чем не жалею, у меня было более двух с половиной месяцев, которые я провел замечательно. Но для себя понял, что скучаю и по футболу, и по мячу. При любой возможности принимал участие [в матчах] — в Питере играл в любительской лиге, также играл с друзьями.

    Что бы ты ни говорил и что бы ни делал — себя не обманешь. В очередной раз понял, что я люблю футбол и я буду делать не одну попытку, а две или три тысячи, если потребуется, чтобы вернуться», — приводит слова Шатова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Шатов может вернуться в «Урал».

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