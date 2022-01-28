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    Азмун: Я еще три месяца буду умирать за «Зенит». Поеду и со второй командой — без проблем

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подтвердил информацию о том, что ему пришлось покинуть командный чат.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Ранее в январе Азмун подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать по окончании текущего сезона. Позже сообщалось, что немецкий клуб хочет выкупить иранского футболиста до закрытия январского трансферного окна.

    В эфире своего инстаграма, за которым также следил нападающий питерского клуба Артем Дзюба, Азмун заявил, что готов играть за «Зенит» до конца сезона.

    «Артемчик, я ничего плохо не делал. Они сказали — я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда (в этот момент Дзюба написал "Я знаю. Это ложь").

    Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат. Но все равно, без проблем. Ничего. Я еще три месяца буду умирать за "Зенит", без проблем. Поеду с второй командой, первой. Они хотят со второй командой, я поеду», — сказал иранский футболист.

    Ранее стало известно, что «Зенит» в ближайшие дни может подписать бразильского нападающего Юри Альберто.

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