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    Юри Алберто не перейдет в «Зенит» зимой

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    Вице-президент «Интернасьонала» Эмилио Папалео Зин опроверг информацию о том, что 20-летний форвард клуба Юри Алберто может перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    «Как уже сообщалось, Юри покинет "Интернасьонал" только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

    Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил, что клуб достиг с «Зенитом» договоренности о трансфере Юри Алберто.

    Он также подчеркнул, что футболист отправится в Россию для прохождения медосмотра, после чего вернется в Бразилию и отработает контракт с «Интернасьоналом» до июня.

    На счету 20-летнего бразильца 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал».

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