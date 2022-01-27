Юри Алберто не перейдет в «Зенит» зимой

Вице-президент «Интернасьонала»опроверг информацию о том, что 20-летний форвард клубаможет перейти в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Как уже сообщалось, Юри покинет "Интернасьонал" только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил, что клуб достиг с «Зенитом» договоренности о трансфере Юри Алберто.

Он также подчеркнул, что футболист отправится в Россию для прохождения медосмотра, после чего вернется в Бразилию и отработает контракт с «Интернасьоналом» до июня.

На счету 20-летнего бразильца 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал».