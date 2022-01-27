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    Семин: Очень важно, что Гасперини против того, чтобы Миранчук уходил

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение «Аталанты» не продавать полузащитника Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Правильное решение. Нет никакого смысла уходить в "Дженоа", команда — номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдёт там какие-то позитивные моменты.

    Очень важный фактор, что ему поверил тренер в "Аталанте", что он против того, чтобы Миранчук уходил.

    Пусть выздоравливает и готовится к матчам чемпионата и национальной сборной», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива».

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов.

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