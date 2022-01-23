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    Агент Лунева: «Байер» ведет переговоры с «Зенитом», чтобы забрать Азмуна зимой

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    Агент Антон Смирнов, представляющий вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в леверкузенский клуб в зимнее трансферное окно.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    22 января «Байер» объявил о подписании контракта с иранским форвардом, cоглашение вступит в силу с сезона-2022/23.

    «Убежден, что вопрос по переходу Азмуна в "Байер" зимой со стороны немцев прорабатывается. Я бы даже сказал, что у меня есть такая информация.

    "Байер" сделал главное — подписал Азмуна. А сейчас "Зенит" может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока.

    "Байер" ведет переговоры с "Зенитом", чтобы забрать иранца уже зимой», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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