Агент Лунева: «Байер» ведет переговоры с «Зенитом», чтобы забрать Азмуна зимой

Агент, представляющий вратаря «Байера», сообщил, что нападающий «Зенита»может перейти в леверкузенский клуб в зимнее трансферное окно.

22 января «Байер» объявил о подписании контракта с иранским форвардом, cоглашение вступит в силу с сезона-2022/23.

«Убежден, что вопрос по переходу Азмуна в "Байер" зимой со стороны немцев прорабатывается. Я бы даже сказал, что у меня есть такая информация.

"Байер" сделал главное — подписал Азмуна. А сейчас "Зенит" может стать сговорчивее. Нет никакого смысла держать в команде демотивированного игрока.

"Байер" ведет переговоры с "Зенитом", чтобы забрать иранца уже зимой», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.