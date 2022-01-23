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    Артета: Последние четыре недели выдались крайне тяжелыми

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 23 тура АПЛ с «Бернли» (0:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы слабо начали матч, выглядели уставшими, нам не хватало как ритма, так и желания атаковать должным образом. Потом мы прибавили, начали работать быстрее, стали создавать более опасные моменты. Второй же тайм не был похож на первый.

    Мы пытались забить всеми возможными способами, но нашим действиям на трети поля соперника не хватало качества. В конце игры, когда сталкиваешься с очень глубокой обороной, нужно действовать более активно и креативно, но сегодня я этого не увидел. Такова манера игры "Бернли" — он стремится замедлить игру, и надо это уважать.

    Нам пора начать забивать и возвращать игроков в состав. Последние четыре недели выдались крайне тяжелыми в плане организации тренировок и выбора состава из-за травм и коронавируса», — цитирует Артету BBC.

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