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    «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Брентфорд»

    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» одержал выездную победу над «Брентфордом» — 2:1.

    «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон»

    Счет в матче на 48-й минуте открыли «волки». Жоау Моутинью дошёл до штрафной, сыграл в стенку с партнёром и пробил с внешней стороны стопы — мяч влетел впритирку со штангой.

    На 71-й минуте хозяева отыгрались. Мбемо вырезал передачу со штрафного, Айван Тони подстроился и в касание вогнал мяч в угол. Са не успел среагировать.

    На 78-й минуте Моутинью сделал пас к штрафной «Брентфорда», Рубен Невеш принял мяч и на исполнение пробил в угол — Лёссль не успел среагировать.

    Отметим, что в середине первого тайма на стадион залетел квадрокоптер — из-за этого арбитр приостановил игру на 20 минут.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Вулверхэмптон 1:2
    Голы: 0:1 Жоау Моутинью (48'), 1:1 Айван Тони (71'), 1:2 Рубен Невеш (78') Брентфорд: Йонас Лоссль, Кристоффер Вассбакк Аер, Понтус Янссон, Этан Пиннок, Серхи Канос (Саман Годдос, 85'), Матиас Йенсен (Shandon Baptiste, 26'), Кристиан Нергор, Витали Янельт, Рико Генри (Mads Roerslev, 26'), Брайан Мбемо, Айван Тони Вулверхэмптон: Фабиу Силва (Адама Траоре, 75'), Даниэл Поденсе (Франсиску Тринкан, 90'), Райан Айт Нури, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Нелсон Семеду, Toti Gomes, Конор Коди, Макс Килман, Жозе Са Предупреждения: Рубен Невеш (60'), Toti Gomes (70'), Понтус Янссон (74'), Кристиан Нергор (83'), Жозе Са (90 + 1')

    «Вулверхэмптон» набрал 34 очка и занимает восьмое место в таблице АПЛ. У «Брентфорда» 23 очка и 14-я позиция.

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