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    В «Тоттенхэме» удивлены, что АПЛ согласилась перенести матч с «Арсеналом»

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    В «Тоттенхэме» прокомментировали перенос матча 22 тура АПЛ с «Арсеналом». Игра должна была состояться 16 января.

    «Тоттенхэм» — «Арсенал»
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    «Тоттенхэм» — «Арсенал»

    «Мы сожалеем, что было принято решение перенести матч.

    Это решение было принято после официального обращения "Арсенала". Клуб ссылался на то, что в команде много случаев заражения коронавирусом, а также травмированных игроков.

    Мы крайне удивлены, что это запрос был удовлетворен.

    Наш клуб был дисквалифицирован из Лиги Европы, несмотря на большее количество положительных тестов на COVID в команде. Мы также обращались в свое время с просьбой о переносе матча, но лига утвердила это решение только после аналогичного запроса "Лестера".

    Мы не считаем данные действия последовательным и отвечающими правилам», — говорится на сайте «Тоттенхэма».

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