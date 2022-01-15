В «Тоттенхэме» удивлены, что АПЛ согласилась перенести матч с «Арсеналом»

прокомментировали перенос матча 22 тура АПЛ с «Арсеналом». Игра должна была состояться 16 января.

«Мы сожалеем, что было принято решение перенести матч.

Это решение было принято после официального обращения "Арсенала". Клуб ссылался на то, что в команде много случаев заражения коронавирусом, а также травмированных игроков.

Мы крайне удивлены, что это запрос был удовлетворен.

Наш клуб был дисквалифицирован из Лиги Европы, несмотря на большее количество положительных тестов на COVID в команде. Мы также обращались в свое время с просьбой о переносе матча, но лига утвердила это решение только после аналогичного запроса "Лестера".

Мы не считаем данные действия последовательным и отвечающими правилам», — говорится на сайте «Тоттенхэма».