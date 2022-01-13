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    Тим Кэхилл посетил тренировку московского «Динамо»

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    Бывший австралийский футболист Тим Кэхилл посетил тренировку московского «Динамо» на первом зимнем сборе в Катаре, сообщает пресс-служба команды.

    Тим Кэхилл
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    Тим Кэхилл

    «Сегодня к нам на тренировку заглянул легендарный футболист сборной Австралии — Тим Кэхилл. Сейчас Тим занимает должность спортивного директора Aspire Academy, на базе которой мы проводим первый тренировочный сбор.

    Спасибо за гостеприимство, Тим», — написано в публикации.

    Московское «Динамо» завершило первую часть Российской Премьер-Лиги на втором месте турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 36 очков.

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