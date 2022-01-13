Тим Кэхилл посетил тренировку московского «Динамо»

Бывший австралийский футболистпосетил тренировку московского «Динамо» на первом зимнем сборе в Катаре, сообщает пресс-служба команды.

«Сегодня к нам на тренировку заглянул легендарный футболист сборной Австралии — Тим Кэхилл. Сейчас Тим занимает должность спортивного директора Aspire Academy, на базе которой мы проводим первый тренировочный сбор.

Спасибо за гостеприимство, Тим», — написано в публикации.

Сегодня к нам на тренировку заглянул легендарный футболист сборной Австралии — Тим Кэхилл🌟

Сейчас Тим занимает должность спортивного директора @Aspire_Academy , на базе которой мы проводим первый ВТБ тренировочный сбор🇶🇦

Thanks for your hospitality, Tim!🤝#ДинамоМосква pic.twitter.com/NUN70Sb1hI — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 13, 2022

Московское «Динамо» завершило первую часть Российской Премьер-Лиги на втором месте турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 36 очков.