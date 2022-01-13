Смолов попрощался с «Локомотивом»: Я всегда буду вас помнить

Бывший нападающий «Локомотива», перешедший в январе в «Динамо», попрощался с железнодорожниками в своём инстаграме.

«Хочу от всей души поблагодарить ФК "Локомотив" за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, "Локо", — написал нападающий.

За железнодорожников Фёдор выступал с августа 2018 года, провёл 95 матчей и забил 29 голов. В составе "Локомотива" Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.