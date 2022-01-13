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    Смолов попрощался с «Локомотивом»: Я всегда буду вас помнить

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    Бывший нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, перешедший в январе в «Динамо», попрощался с железнодорожниками в своём инстаграме.

    Фёдор Смолов
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    Фёдор Смолов

    «Хочу от всей души поблагодарить ФК "Локомотив" за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, "Локо", — написал нападающий.

    За железнодорожников Фёдор выступал с августа 2018 года, провёл 95 матчей и забил 29 голов. В составе "Локомотива" Смолов дважды выигрывал Кубок страны, стал обладателем Суперкубка, завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

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