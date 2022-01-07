«Рубин» объявил о переходе Сайто в «Гамба Осака»

Японский полузащитник «Рубина»продолжит карьеру в

Из-за лимита на легионеров 22-летний футболист был исключен из заявки «Рубина» еще в августе прошлого года.

Сообщалось, что он просто покинул клуб по обоюдной договоренности с «Рубином».

Сайто перешел в «Рубин» из «Сенан Бельмаре» в декабре 2020 года Соглашение было рассчитано на 1,5 года с правом выкупа..

Но в феврале японец повредил связки голеностопного сустава и вылетел на четыре месяца — как раз до конца сезона 2020/21.

В составе российской команды он провел всего три матча в сезоне 2021/22.