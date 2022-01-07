Аспиликуэта: Нужно оставить ситуацию с Лукаку в прошлом

Капитан «Челси»поделился мыслями о последствиях скандального интервью своего партнёра по команде, сообщает пресс-служба команды.

«У тренера есть опыт общения с разными типами игроков, и в этой ситуации он с первой секунды со всем спокойно справляется и не принимает слишком много эмоциональных решений. Он принимал решения вместе с клубом, и всё было очень чётко разобрано. Теперь мы должны оставить это в прошлом и сосредоточиться только нам том, что происходит на поле.

Теперь Лукаку хочется добиться успеха с командой. Думаю, он ясно дал понять, что с детства мечтал играть за "Челси", а сейчас самое главное — работать на поле так, как он это делает сегодня, чтобы помочь команде», — сказал Аспиликуэта.