Главный тренер «Ливерпуля»сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

2 января «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в рамках 21 тура АПЛ. Немецкий специалист пропустит эту встречу, передав полномочия помощнику. Поединок начнется в 19:30 мск.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.