Монреаль — Вашингтон. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 26 апреля 2025 года

В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл-центре» 26 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: Команда из канадской провинции Квебек завершила регулярку на 8-й позиции в таблице Восточной конференции с 91 очком по итогам 82 матчей.

Последние матчи: В последних играх перед началом кубкового раунда «Монреаль» потерпел три поражения кряду, но добился победы над «Каролиной» в заключительной встрече — 4:2.

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В плей-офф серии с «Вашингтоном» команда Мартена Сан-Луи попыталась обозначить борьбу на равных, но в обоих матчах на льду «Кэпиталз» потерпела неудачу — 2:3 ОТ; 1:3.

Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс.

Состояние команды: «Монреаль» обеспечил путевку в кубковую серию на флажке регулярного сезона, в то время как начало плей-офф обернулось неудачей.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На фоне недостатка опыта и хладнокровия в решающих фазах игры команде Мартена Сан-Луи не удалось продавить более зрелого соперника на его территории.

Состав «Монреаля» базируется на молодых хоккеистах, готовых проявить характер, но в то же время тактические идеи «Канадиенс» кажутся несостоятельными на длинной дистанции.

«Вашингтон»

Путь к плей-офф: Столичный коллектив оказался первым в Восточной конференции по итогам общего этапа. В 82 встречах «Кэпиталз» набрали 111 турнирных баллов.

Последние матчи: Несмотря на лидерство на Востоке, завершение регулярного сезона «Вашингтон» смазал, допустив череду крупных поражений, включая матч на катке «Питтсбурга» — 2:5.

Тем не менее часть вопросов касаемо тонуса команды Спенсера Карбери в преддверии Кубка Стэнли утратила актуальность после двух побед «Кэпиталз» над «Монреалем» на домашнем льду — 3:2 ОТ; 3:1.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Мартин Фехервари, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас (под вопросом).

Состояние команды: «Вашингтон» провел уверенную регулярку и не менее продуктивно начал кубковую серию, добившись двух побед в статусе фаворита домашнего льда.

На всем турнирном отрезке коллектив Спенсера Карбери вне зависимости от условий борьбы старается действовать строго по схеме, придерживаясь модели, построенной вокруг атаки.

Несмотря на кадровые потери или краткосрочные периоды спадов, «Вашингтон» выглядит цельно, особенно в контексте организации и взаимодействиях на каждом участке площадки.

Статистика для ставок

«Вашингтон» потерпел 7 поражений в 10 последних матчах в гостях

«Монреаль» одержал 5 побед в 6 последних матчах дома

«Монреаль» не проигрывает в основное время на домашнем льду на протяжении 12 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.66, ничья — в 4.41, а победа «Вашингтона» — в 2.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: В гостевых матчах «Монреаль» моментами здорово проявлял себя в атаке, но столкнулся с нехваткой агрессии. На домашней площадке ситуация может измениться на фоне попыток канадцев продемонстрировать более предметную игру.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 2.00.

Прогноз: В серии до четырех побед значение каждой ошибки становится выше, в связи с чем команда Мартена Сан-Луи не будет вступать в открытое единоборство с явным фаворитом этой пары.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.93.