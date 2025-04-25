Экспресс дня 25 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Франции и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России

Махачкалинское «Динамо» идет на 10-м месте в таблице РПЛ. У команды 27 набранных очков. «Динамо» Махачкала одержало 6 побед, 9 раз сыграло вничью и потерпело 10 поражений.

В последних трех матчах РПЛ «Динамо» Махачкала одержало две победы. Команда одолела «Химки» и «Спартак». Поражение на этом отрезке было одно — во встрече с «Оренбургом».

«Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ. В активе команды 55 очков. Но конкуренты находятся совсем близко. Например, идущий вторым «Зенит» отстает от «Краснодара» всего на два очка.

Матч первого круга прошел летом 2024 года. Команды не выявили сильнейшего. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.98.

«Аталанта» — «Лечче»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» в таблице Серии А находится на 3-й позиции. Команда записала в актив 64 очка по итогам 33-х встреч. Отставание от лидирующих «Интера» и «Наполи» составляет 7 баллов.

«Аталанта» начала апрель с поражения во встрече с «Лацио». Но потом удалось одержать две победы кряду. Команда одолела «Болонью» и «Милан».

«Лечче» в нынешнем сезоне борется за выживание. Клуб располагается на 17-й позиции в таблице. Набрано 26 очков в 33-х поединках.

Прогнозы и ставки на футбол

В первом круге «Аталанта» очень легко победила. Команда разгромила соперника в гостях со счетом 4:0. Скорее всего, сейчас команда из Бергамо также завоюет три очка. Высока вероятность, что «Аталанта» сразу захватит инициативу и выиграет первый тайм.

Ставка: Победа «Аталанты» в первом тайме за 1.47.

«ПСЖ» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции

«ПСЖ» активно настраивается на полуфинал Лиги чемпионов. Наверняка в предстоящем поединке Луис Энрике выпустит неосновной состав. Сейчас все мысли парижан направлены на поединок ЛЧ с лондонским «Арсеналом».

Букмекеры уверены в победе «ПСЖ». Но у гостей обязательно будут шансы в атаке. Не исключено, что «Ницца» может нанести парижанам первое поражение в чемпионате Франции-2024/25.

«Ницца» надеется в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Сейчас клуб находится на 5-й строчке в таблице. Набрано 51 очко в 30 матчах.

В поединке первого круга «Ницца» и «ПСЖ» не выявили сильнейшего. Матч прошел 6 октября 2024 года. Встреча закончилась вничью 1:1. Будет ли определен победитель на этот раз?

Ставка: Обе забьют за 1.61.

Общий коэффициент — 4.68.