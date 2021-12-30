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    Президент РФ подписал закон о введении Fan ID для болельщиков

    Футбол Футбол России Между тем Болельщики
    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования, передает «Р-Спорт».

    Владимир Путин
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    Владимир Путин

    Оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

    Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

    Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

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