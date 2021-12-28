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    Хау: Я очень расстроен, «Ньюкасл» сыграл отлично и заслуживал победы

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    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Эдди Хау
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    Эдди Хау

    «Я очень расстроен, мы сыграли отлично и заслуживали победы, но не получили ее. Мы хорошо играли без мяча, создавали моменты и навязывали соперникам борьбу. Думаю, это хороший задел на будущее.

    Нам по силам обыгрывать любого соперника и сегодня мы это доказали. Сегодня все проявили себя хорошо — нужно выступать на таком уровне во всех матчах. Мы должны стать силой, с которой будут считаться» — сказал Хау BBC.

    «МЮ» с 28 очками остался на седьмой позиции турнирной таблицы АПЛ. «Ньюкасл» располагается на 19-й строчке, имея в своем активе 11 очков.

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