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    Кришито сдал положительный тест на Covid-19

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    Центральный защитник «Дженоа» Доменико Кришито сообщил о том, что он заразился коронавирусом.

    Доменико Кришито
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    Доменико Кришито

    «После детей, жены и няни он добрался и до меня. Проклятый коронавирус. После того как я переболел им год назад и получил две дозы вакцины, он вернулся», — написал Кришито на своей странице в Instagram.

    В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 16 матчах, забил шесть голов и отдал один ассист.

    Итальянский футболист, вероятнее всего, пропустит ближайшие матчи «Дженоа» в Серии А. 6 января «Дженоа» сыграет в гостях против «Сассуоло».

    Напомним, что в период с 2011 по 2018 годы Кришито выступал за «Зенит». Вместе с петербуржским клубом он стал двукратным чемпионом России.

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