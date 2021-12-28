Кришито сдал положительный тест на Covid-19

Центральный защитник «Дженоа»сообщил о том, что он заразился коронавирусом.

«После детей, жены и няни он добрался и до меня. Проклятый коронавирус. После того как я переболел им год назад и получил две дозы вакцины, он вернулся», — написал Кришито на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 16 матчах, забил шесть голов и отдал один ассист.

Итальянский футболист, вероятнее всего, пропустит ближайшие матчи «Дженоа» в Серии А. 6 января «Дженоа» сыграет в гостях против «Сассуоло».

Напомним, что в период с 2011 по 2018 годы Кришито выступал за «Зенит». Вместе с петербуржским клубом он стал двукратным чемпионом России.