Чалханоглу заявил, что состав «Интера» лучше, чем у «Милана»

Полузащитник «Интера»сравнил состав своего нынешнего клуба и бывшего — «Милана».

«Я пережил трудный период, который имел немало последствий для меня на личном уровне. Причин для отъезда из "Милана" было много. Сейчас я счастлив, потому что много страдал. В мою сторону понеслось достаточно много критики, поэтому мои эмоции после гола в дерби были настоящим взрывом освобождения.

В "Интере" меня приняли очень хорошо, а главный тренер сыграл в этом фундаментальную роль. Я знаю, что мистер Индзаги лично хотел видеть меня в своей команде, что сильно помогло мен на первом этапе. Заменить Эриксена было очень сложно, так как ожидания от моей игры были слишком высокими уже со старта, но я много работал над собой.

Мои нынешние партнеры по команде — игроки высочайшего уровня. Думаю, в составе "Милана" они тоже есть, но у "Интера", все же, получше. Тут собраны прекрасные футболисты», — цитирует Чалханоглу La Gazetta dello Sport.

Напомним, что «Интер» подписал турка как свободного агента прошедшим летом.