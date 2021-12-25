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    Чалханоглу заявил, что состав «Интера» лучше, чем у «Милана»

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    Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу сравнил состав своего нынешнего клуба и бывшего — «Милана».

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    «Я пережил трудный период, который имел немало последствий для меня на личном уровне. Причин для отъезда из "Милана" было много. Сейчас я счастлив, потому что много страдал. В мою сторону понеслось достаточно много критики, поэтому мои эмоции после гола в дерби были настоящим взрывом освобождения.

    В "Интере" меня приняли очень хорошо, а главный тренер сыграл в этом фундаментальную роль. Я знаю, что мистер Индзаги лично хотел видеть меня в своей команде, что сильно помогло мен на первом этапе. Заменить Эриксена было очень сложно, так как ожидания от моей игры были слишком высокими уже со старта, но я много работал над собой.

    Мои нынешние партнеры по команде — игроки высочайшего уровня. Думаю, в составе "Милана" они тоже есть, но у "Интера", все же, получше. Тут собраны прекрасные футболисты», — цитирует Чалханоглу La Gazetta dello Sport.

    Напомним, что «Интер» подписал турка как свободного агента прошедшим летом.

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