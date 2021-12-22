РПЛ перенесла 22-й тур на 3-5 мая из-за участия сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Решение связано с участием национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2022.
Члены общего собрания поддержали перенос 22-го тура с 18–20 марта на другие даты во время предыдущего заседания 22 ноября, но тогда договорились взять время на обсуждение новых дат.
Большинство клубов проголосовали за проведение 22-го тура в новые сроки — 3–5 мая, сообщает пресс-служба РПЛ.
Стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 пройдут 24-29 марта.
Сборная России 24 марта сыграет в Москве с командой Польши в рамках полуфинального матча. В случае выхода в финал 29 марта команда Карпина встретится в «Лужниках» с победителем пары Швеция — Чехия.