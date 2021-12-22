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    РПЛ перенесла 22-й тур на 3-5 мая из-за участия сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

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    Российская Премьер-лига согласилась перенести матчи 22-го тура по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Решение связано с участием национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2022.

    Члены общего собрания поддержали перенос 22-го тура с 18–20 марта на другие даты во время предыдущего заседания 22 ноября, но тогда договорились взять время на обсуждение новых дат.

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    • Большинство клубов проголосовали за проведение 22-го тура в новые сроки — 3–5 мая, сообщает пресс-служба РПЛ.

    Стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 пройдут 24-29 марта.

    Сборная России 24 марта сыграет в Москве с командой Польши в рамках полуфинального матча. В случае выхода в финал 29 марта команда Карпина встретится в «Лужниках» с победителем пары Швеция — Чехия.

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