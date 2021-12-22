Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным

Нападающий «Зенита»заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России

«Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр.

Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта».

Дзюба ни разу не играл за сборную с тех пор, как главным тренером команды стал Карпин.

Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве.