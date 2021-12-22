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    Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Не против сделать шаг [навстречу], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр.

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    • Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта».

    Дзюба ни разу не играл за сборную с тех пор, как главным тренером команды стал Карпин.

    Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве.

    Комментарий Артема Дзюбы
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