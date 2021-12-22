Дзюба о сборной: Сердце кровью обливается, больно. Понимаю, что мог бы помочь

Нападающий «Зенита»признал, что хочет попасть в состав сборной России на стыковые матчи ЧМ-2022.

«А кто не хочет? У меня, если честно, просто сердце кровью обливается, когда я смотрю. Понимаю, что мог бы помочь. Конечно, мне больно. Мне больно. В глубине души.

Я, наверное, сейчас опять откровенно говорю. Я стараюсь абстрагироваться. Я даже стараюсь не смотреть, выключаю. Я не могу смотреть. Я начинаю нервничать, себя накручивать: "А вот, а где-то, может быть, я неправильно?"

Я с чистой совестью знаю, что сейчас все делаю правильно. Моя совесть чиста. Я честно пришел. Я честно был готов, без всяких там: "Если я приеду, я капитан". Вообще. Я никогда не держался за капитанскую [повязку].

Когда определенная группа людей пытается создать ауру негатива вокруг меня, что у меня есть какие-то пиар-агенты, я трачу на них по 30-40 миллионов... У меня ни одного нет.

Мне приписывают человека, который занимается другими футболистами, но не мной. Мне ее приписывают, а потом она же меня в интервью прибивает.

Я про себя думаю: "Вы, дебилы, хоть скорректируйтесь как-то, если вы про меня создаете". У меня нет никого. Если я вижу определенный негатив, с которым не согласен, я просто с этими людьми перестаю общаться.

Это его право, пусть говорит. Но когда он подходит потом ко мне: "Арте-е-е-ем". Все. Спасибо. Досвидульки. Ну это же честно», — сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу «Больше спорта».