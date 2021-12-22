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    Дзюба: Я хочу быть в сборной, но не с такими подходами и выводами, как сейчас

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что хочет вернуться в сборную России, чтобы помочь команде попасть на ЧМ-2022.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба ни разу не играл за сборную с тех пор, как главным тренером команды стал Валерий Карпин.

    «Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас.

    Как Карпин сказал, что его [Дзюбы] голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали?

    Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

    Ранее Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным.

    Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве.

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