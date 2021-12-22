Дзюба: Я хочу быть в сборной, но не с такими подходами и выводами, как сейчас

Нападающий «Зенита»признался, что хочет вернуться в сборную России, чтобы помочь команде попасть на ЧМ-2022.

Дзюба ни разу не играл за сборную с тех пор, как главным тренером команды стал Валерий Карпин.

«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас.

Как Карпин сказал, что его [Дзюбы] голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали?

Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее Дзюба заявил, что готов помириться с Карпиным.

Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве.