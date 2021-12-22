Президент «Кальяри» заразился коронавирусом

Президент «Кальяри»сдал положительный тест на коронавирус. Об этом после поражения от «Ювентуса» (0:2) в 19-м туре сообщил главный тренер островитян Вальтер Маццарри.

«Мы заслужили ничью, хотя на этом стадионе всегда нелегко играть. Мы очень хорошо сыграли во втором тайме и заслуживали большего, ребята достойно отреагировали. Если мы всегда будем так играть, сможем выйти из текущей неблагоприятной ситуации.

Наш президент Джулини сдал положительный результат на коронавирус незадолго до матча. Он хотел быть здесь, и мы хотели добиться результата для него. Надеюсь, он чувствует себя хорошо», — цитирует Маццарри Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» набрал 34 очка в 19 встречах и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (10) — на 19-м месте.