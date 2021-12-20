УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»

УЕФА присудилтехническое поражение в матче группового этапа Лиги конференций с французским, сообщается на официальном сайте союза.

Игра должна была пройти 9 декабря, но была отменена из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме».

Позже клубам так и не удалось договориться о переносе матча на другую дату.

УЕФА открыл дисциплинарное дело, по итогам которого было принято решение присудить «Тоттенхэму» техническое поражение.

«Ренн» ранее сделал заявление, в котором подтвердил, что готов выйти на игру, тогда как «Тоттенхэм» принял решение о переносе матча в одностороннем порядке.

«Тоттенхэм» набрал семь очков и занял третье место в группе G и вылетел из Лиги конференций. «Ренн» выиграл группу и вышел в 1/8 финала турнира, нидерландский «Витесс», ставший вторым, сыграет в стыковых матчах с венским «Рапидом».