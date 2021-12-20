ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе
  • 14:06
    • УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»
  • 14:35
    • Стало известно, когда разработчики Halo Infinite исправят проблемы с подбором команд
  • 14:34
    • СМИ: «Челси» может не выйти на матч с «Брентфордом» в Кубке лиги
  • 12:48
    • Источник: Игрокам «Ростова» четыре месяца не платят зарплату
  • 10:48
    • Коутиньо, Умтити и еще два игрока покинут «Барселону» в январе
    Все новости спорта

    УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче Лиги конференций с «Ренном»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Тоттенхэм Ренн Лига конференций УЕФА Футбол АнглииКоронавирус в спорте
    УЕФА присудил «Тоттенхэму» техническое поражение в матче группового этапа Лиги конференций с французским «Ренном», сообщается на официальном сайте союза.

    «Тоттенхэм» вылетел из Лиги конференций после группового этапа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм» вылетел из Лиги конференций после группового этапа

    Игра должна была пройти 9 декабря, но была отменена из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме».

    Позже клубам так и не удалось договориться о переносе матча на другую дату.

    УЕФА открыл дисциплинарное дело, по итогам которого было принято решение присудить «Тоттенхэму» техническое поражение.

  • «Марсель» сыграет с «Карабахом», а «Селтик» встретится с «Буде-Глимт» в плей-офф Лиги конференций
  • Читайте по теме

    • «Ренн» ранее сделал заявление, в котором подтвердил, что готов выйти на игру, тогда как «Тоттенхэм» принял решение о переносе матча в одностороннем порядке.

    «Тоттенхэм» набрал семь очков и занял третье место в группе G и вылетел из Лиги конференций. «Ренн» выиграл группу и вышел в 1/8 финала турнира, нидерландский «Витесс», ставший вторым, сыграет в стыковых матчах с венским «Рапидом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб «Спартак» сможет вколотить в рамку СКА?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Чья безвыигрышная серия прервется на «Хартвалл Арене»?
  • «Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Миннесота» оставит «Даллас» без набранных баллов?
  • «Даллас» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры