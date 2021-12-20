АПЛ не будет приостановлена из-за ковида

20 декабря, состоялось экстренное заседаниепо поводу возможной приостановки сезона из-за увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает журналист Роб Харрис.

На собрании руководство АПЛ сообщило, что не будет останавливать розыгрыш чемпионата. Премьер-лига не планирует приостанавливать чемпионат даже на тур, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее в качестве одной из мер по сокращению угрозы распространения COVID-19 часть клубов чемпионата Англии предложила, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно.

Ранее некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, шесть из десяти встреч 18-го тура чемпионата Англии не состоялись.