АПЛ не будет приостановлена из-за ковида

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На собрании руководство АПЛ сообщило, что не будет останавливать розыгрыш чемпионата. Премьер-лига не планирует приостанавливать чемпионат даже на тур, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.
Ранее в качестве одной из мер по сокращению угрозы распространения COVID-19 часть клубов чемпионата Англии предложила, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно.
Ранее некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, шесть из десяти встреч 18-го тура чемпионата Англии не состоялись.