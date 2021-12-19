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    Тухель: У нас четыре дня подряд положительные тесты

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал отказ АПЛ перенести игру 18 тура против «Вулверхэмптона».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы думали, что у нас есть веские аргументы в отношении безопасности и здоровья игроков. У нас семь зараженных, нас заставили сидеть в автобусе и ездить вместе в течение трех часов. Мы пересекались, завтракали вместе и обедали. Нет ощущения, что ситуация изменится.

    Мы подали запрос не перенос матча. Хотели, чтобы ситуацию взяли под контроль. Но запрос отклонили. Это очень сложно понять, мы заботимся о здоровье игроков. В итоге мы получаем футболистов, которые играют после травм. Мы рискуем.

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    • Я обеспокоен с медицинской точки зрения, у нас четыре дня подряд положительные тесты. Как это прекратится, если мы вместе едем в автобусе и участвуем во встречах? Мы разочарованы и немного рассержены», — цитирует немца BBC.

    Игра состоится 19 декабря в 17:00 мск. Прогноз на встречу есть здесь.

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