Тухель: У нас четыре дня подряд положительные тесты

Главный тренер «Челси»прокомментировал отказ АПЛ перенести игру 18 тура против «Вулверхэмптона».

«Мы думали, что у нас есть веские аргументы в отношении безопасности и здоровья игроков. У нас семь зараженных, нас заставили сидеть в автобусе и ездить вместе в течение трех часов. Мы пересекались, завтракали вместе и обедали. Нет ощущения, что ситуация изменится.

Мы подали запрос не перенос матча. Хотели, чтобы ситуацию взяли под контроль. Но запрос отклонили. Это очень сложно понять, мы заботимся о здоровье игроков. В итоге мы получаем футболистов, которые играют после травм. Мы рискуем.

Я обеспокоен с медицинской точки зрения, у нас четыре дня подряд положительные тесты. Как это прекратится, если мы вместе едем в автобусе и участвуем во встречах? Мы разочарованы и немного рассержены», — цитирует немца BBC.

Игра состоится 19 декабря в 17:00 мск. Прогноз на встречу есть здесь.