В рамках 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» в родных стенах сразится с «Челси». Матч пройдёт 19 декабря на арене «Молинью», начало — в 17:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 8-ю позицию таблицы АПЛ, набрав 24 очка в 17-ти матчах. Отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка.

После поражений с одинаковым счетом 0:1 от лидеров Премьер-лиги («Ливерпуля» дома и «Манчестер Сити» на выезде) команда Бруну Лаге порадовала болельщиков минимальной гостевой победой над «Брайтоном» в предыдущем туре — 1:0.

«Вулверхэмптон» остается одной из самых мало пропускающих команд — всего 14 раз это сделали «волки» в 17 матчах. Более того, в последних шести играх с их участием забивался максимум один мяч.

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Не помогут своей команде в этом матче такие игроки Хван Хи Чхан, Ерсон Москера, Хонни Кастро и Педру Нету.

«Челси»

«Челси» замыкают тройку лидеров АПЛ. В 17-ти играх команда Томаса Тухеля добыла 37 очков и отстает от лидера на 4.

В последних четырех матчах «Челси» откровенно сдал. Единственную победу столичные футболисты добыли над «Лидсом» (3:2). В остальных встречах «синие» уступили в дерби «Вест Хэму» (2:3), а также разошлись миром на выезде с «Зенитом» (3:3) и ушли от поражения в домашнем поединке с «Эвертоном» — 1:1.

В пяти последних матчах «Челси» забили одиннадцать мячей, почти столько же, сколько «Вулверхэмптон» за весь сезон.

У лондонцев из заявки выбыли Бен Чилуэлл, Каллум Хадсон-Одои, Матео Ковачич, Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Под вопросом — Кай Хавертц.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Челси» — 1.62, победа «Вулверхэмптона» — 6.40, ничья — 3.80.

Прогноз — Гости предстоящего матча никак не могут сейчас терять баллов, этот коллектив бьется за свое место на вершине, которое недавно потерял. «Вулверхэмптон» последние матчи играет от обороны, эта игра не станет исключением. Поэтому «Челси» заберёт свои 3 очка, но «волки» не пропустят большого количества голов и вряд ли смогут забить.

Ставка — Победа «Челси» и тотал матча меньше 2.5 за 3.21.