ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия сыграет с Италией впервые после финала Евро-2020Старые друзья могут поквитаться друг с другом «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Игроки «Реала»Примера. «Севилья» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Кадисом»
  • 00:44
    • «Интер» разгромил «Салернитану», забив 5 голов
  • 00:24
    • «Бавария» без труда разгромила «Вольфсбург»
  • 00:17
    • Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2021 года
  • 00:54
    • «Сельта» дома разобралась с «Эспаньолом»
  • 22:24
    • «Лацио» дома победил «Дженоа» Андрея Шевченко
  • 21:14
    • Черчесов возглавит «Ференцварош»
  • 20:39
    • Кварацхелия попал в сферу интересов трех клубов АПЛ
    Все новости спорта

    «Челси» заберёт 3 очка, но с минимальным количеством голов

    «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, чемпионат Англии, 19 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку
    В рамках 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» в родных стенах сразится с «Челси». Матч пройдёт 19 декабря на арене «Молинью», начало — в 17:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Декабря 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 17:00 Челси Челси
  • Лондон
    •

    Коэффициенты на матч Вулверхэмптон — Челси

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
    •

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 8-ю позицию таблицы АПЛ, набрав 24 очка в 17-ти матчах. Отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка.

    После поражений с одинаковым счетом 0:1 от лидеров Премьер-лиги («Ливерпуля» дома и «Манчестер Сити» на выезде) команда Бруну Лаге порадовала болельщиков минимальной гостевой победой над «Брайтоном» в предыдущем туре — 1:0.

    «Вулверхэмптон» остается одной из самых мало пропускающих команд — всего 14 раз это сделали «волки» в 17 матчах. Более того, в последних шести играх с их участием забивался максимум один мяч.

    Все прогнозы на спорт

    Не помогут своей команде в этом матче такие игроки Хван Хи Чхан, Ерсон Москера, Хонни Кастро и Педру Нету.

    «Челси»

    «Челси» замыкают тройку лидеров АПЛ. В 17-ти играх команда Томаса Тухеля добыла 37 очков и отстает от лидера на 4.

    В последних четырех матчах «Челси» откровенно сдал. Единственную победу столичные футболисты добыли над «Лидсом» (3:2). В остальных встречах «синие» уступили в дерби «Вест Хэму» (2:3), а также разошлись миром на выезде с «Зенитом» (3:3) и ушли от поражения в домашнем поединке с «Эвертоном» — 1:1.

  • Легенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру
  • Аргентинский нападающий повесил бутсы на гвоздь в 33 года
  • 16/12/2021

    • В пяти последних матчах «Челси» забили одиннадцать мячей, почти столько же, сколько «Вулверхэмптон» за весь сезон.

    У лондонцев из заявки выбыли Бен Чилуэлл, Каллум Хадсон-Одои, Матео Ковачич, Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. Под вопросом — Кай Хавертц.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Челси» — 1.62, победа «Вулверхэмптона» — 6.40, ничья — 3.80.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — Гости предстоящего матча никак не могут сейчас терять баллов, этот коллектив бьется за свое место на вершине, которое недавно потерял. «Вулверхэмптон» последние матчи играет от обороны, эта игра не станет исключением. Поэтому «Челси» заберёт свои 3 очка, но «волки» не пропустят большого количества голов и вряд ли смогут забить.

    Ставка — Победа «Челси» и тотал матча меньше 2.5 за 3.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бохум — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Ф — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» заберёт 3 очка, но с минимальным количеством голов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры